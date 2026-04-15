Escola Juliano Neto tem 11 alunos aprovados e entra no top 10 do Provão Paulista

Alunos na Escola Estadual Juliano Neto - Crédito: reprodução Facebook

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou na última segunda-feira (15) a primeira lista de aprovados para turmas do segundo semestre nas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo). As matrículas devem ser feitas até esta quarta-feira (15). Nesta etapa, há alunos aprovados que concluíram o Ensino Médio em 2.300 unidades da rede estadual de ensino. Entre elas, a Escola Estadual Professor Valdir Fernandes Pinto, localizada na zona leste da capital, concentra o maior número de convocados.

A lista de convocados de todas as redes públicas está disponível no portal do Provão Paulista, em provaopaulistaseriado.vunesp.com.br. As 10 escolas do Estado com mais alunos aprovados estão localizadas em 10 cidades diferentes, e somam 131 convocados na primeira chamada para o segundo semestre.

Confira abaixo a lista com as 10 escolas:

EE Professor Valdir Fernandes Pinto - São Paulo - 19 aprovados;

EE Pedro José Neto - Araraquara - 14 aprovados;

EE Professora Maria Apparecida Pinto da Cunha - Indaiatuba - 14 aprovados;

EE Professor Bruno Pieroni - Sertãozinho - 14 aprovados;

EE João XXIII - Americana - 13 aprovados;

EE Culto à Ciência - Campinas - 12 aprovados;

EE Otoniel Mota - Ribeirão Preto - 12 aprovados;

EE Professor Nelson do Nascimento Monteiro - São José dos Campos - 12 aprovados;

EE Professor José Juliano Neto - São Carlos - 11 aprovados; e

EE Coronel Pedro Dias de Campos - Capela do Alto - 10 aprovados.

Na escola da capital, os 19 concluintes foram aprovados na primeira fase para 15 turmas diferentes, sendo 10 estudantes nas Fatecs e 9 na Univesp. Pedro Henrique dos Santos Severino, de 18 anos de idade, já está pronto para dar início à jornada no curso de design de produto com ênfase em processos de produção e industrialização, na Fatec Tatuapé. “Pesquisei muito sobre esse curso na hora da escolha. Estou muito feliz com a conquista, assim como a minha família. O Provão Paulista abriu uma porta agora e, a partir dessa, outras portas se abrirão para mim no futuro”, conta.

Pedro acaba de ser aprovado no ensino superior, e já está incentivando os colegas mais novos, que ainda estão no Ensino Médio na Escola Valdir. “Essa é a melhor escola que já estudei. Já sinto saudades, agora poderei voltar aqui para falar com os estudantes sobre a vida na faculdade. Os professores daqui são prestativos, sempre tiveram paciência para explicar. Estou dizendo aos meus colegas que eles devem ouvir o que os professores têm a dizer, mesmo que neste momento pareça que é mais importante ficar o tempo todo com os amigos”, complementa.

As instituições parceiras da Seduc-SP no Provão Paulista são públicas e, portanto, não há pagamento de mensalidade. As vagas não preenchidas serão destinadas à próxima chamada do vestibular paulista (confira calendário abaixo).

As vagas são destinadas a alunos da rede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), escolas municipais e outras redes públicas de ensino do País. As aulas nas Fatecs são presenciais. Já na Univesp, os cursos são online, mas os alunos devem estar matriculados em unidades próximas ao município onde residem.

Provão Paulista

O Provão Paulista Seriado funciona como porta de entrada de alunos do Ensino Médio da rede pública no Ensino Superior de instituições paulistas parceiras da Seduc-SP: Fatecs, Univesp, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Em três edições, o Provão Paulista já abriu 46 mil vagas no ensino superior.

Calendário das próximas etapas do Provão Paulista:

– Divulgação da primeira chamada para matrículas: 13 de abril

– Matrículas da primeira chamada: 14 e 15 de abril

– Divulgação da segunda chamada para matrículas: 22 de abril

– Matrículas da segunda chamada: 23 e 24 de abril

– Divulgação da terceira chamada para matrículas: 4 de maio

– Matrículas da terceira chamada: 5 e 6 de maio

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