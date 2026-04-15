(16) 99963-6036
quarta, 15 de abril de 2026
Cidade

Greve entra no 3º dia e prefeito dialoga com servidores no Paço Municipal

15 Abr 2026 - 11h08Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Greve entra no 3&ordm; dia e prefeito dialoga com servidores no Paço Municipal - Crédito: SCA Crédito: SCA

Servidores municipais de São Carlos estão concentrados em frente ao Paço Municipal nesta quarta-feira (15), marcando o terceiro dia de greve da categoria. Durante a mobilização, o prefeito saiu do prédio para conversar diretamente com os manifestantes.

A paralisação ocorre em meio às reivindicações por reajuste salarial. Os servidores pedem pelo menos 7% de aumento, índice que inclui a reposição do IPCA, de 3,81%, somada a 3,19% de ganho real. Segundo o vice-presidente do sindicato, a Prefeitura teria condições financeiras de conceder o reajuste, já que a relação entre folha de pagamento e orçamento estaria abaixo do limite prudencial.

A Prefeitura apresentou uma contraproposta, mas ela não foi aceita pela categoria, que decidiu manter o movimento grevista enquanto aguarda avanço nas negociações.

O Tribunal de Justiça de São Paulo,  determinou  na noite desta terça-feira, a manutenção de ao menos 70% dos servidores em atividade durante a greve. A medida deve ser cumprida de forma individual em cada unidade administrativa e por categoria funcional, incluindo escolas, unidades de saúde e demais repartições públicas. 

De acordo com a Prefeitura, o sindicato da categoria foi oficialmente notificado sobre a decisão. A administração municipal afirma que a determinação busca garantir a continuidade dos serviços essenciais à população, evitando prejuízos. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 10 mil.

Leia Também

Igreja promove neste domingo café da manhã e bazar gratuito no Cidade Aracy II
Cidade10h16 - 15 Abr 2026

Igreja promove neste domingo café da manhã e bazar gratuito no Cidade Aracy II

Decisão da justiça exige 70% de servidores ativos por unidade administrativa durante greve
Cidade20h43 - 14 Abr 2026

Decisão da justiça exige 70% de servidores ativos por unidade administrativa durante greve

Com tecnologia e grandes investimentos, economia cafeeira produziu São Carlos
Dia Mundial do Café 20h05 - 14 Abr 2026

Com tecnologia e grandes investimentos, economia cafeeira produziu São Carlos

Vereadores acusam SINDSPAM de "politicagem" e "irresponsabilidade"
Greve dos servidores municipais 20h01 - 14 Abr 2026

Vereadores acusam SINDSPAM de "politicagem" e "irresponsabilidade"

Produção Jr da UFSCar é eleita a melhor empresa júnior de São Paulo no Vórtex 2026
Cidade19h20 - 14 Abr 2026

Produção Jr da UFSCar é eleita a melhor empresa júnior de São Paulo no Vórtex 2026

Últimas Notícias