Greve entra no 3º dia e prefeito dialoga com servidores no Paço Municipal

Crédito: SCA

Servidores municipais de São Carlos estão concentrados em frente ao Paço Municipal nesta quarta-feira (15), marcando o terceiro dia de greve da categoria. Durante a mobilização, o prefeito saiu do prédio para conversar diretamente com os manifestantes.

A paralisação ocorre em meio às reivindicações por reajuste salarial. Os servidores pedem pelo menos 7% de aumento, índice que inclui a reposição do IPCA, de 3,81%, somada a 3,19% de ganho real. Segundo o vice-presidente do sindicato, a Prefeitura teria condições financeiras de conceder o reajuste, já que a relação entre folha de pagamento e orçamento estaria abaixo do limite prudencial.

A Prefeitura apresentou uma contraproposta, mas ela não foi aceita pela categoria, que decidiu manter o movimento grevista enquanto aguarda avanço nas negociações.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou na noite desta terça-feira, a manutenção de ao menos 70% dos servidores em atividade durante a greve. A medida deve ser cumprida de forma individual em cada unidade administrativa e por categoria funcional, incluindo escolas, unidades de saúde e demais repartições públicas.

De acordo com a Prefeitura, o sindicato da categoria foi oficialmente notificado sobre a decisão. A administração municipal afirma que a determinação busca garantir a continuidade dos serviços essenciais à população, evitando prejuízos. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 10 mil.

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