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quinta, 16 de abril de 2026
Cidade

Operação fiscaliza depósitos de sucata e interdita estabelecimento

16 Abr 2026 - 17h40Por Jessica Carvalho R.
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Foto fornecida pela Fiscalização/Prefeitura - Foto fornecida pela Fiscalização/Prefeitura -

A Guarda Municipal, em conjunto com o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, realizou nesta quinta-feira (16) uma operação em depósitos de sucata em diferentes regiões de São Carlos. A ação foi definida pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) e teve como objetivo coibir ilícitos penais e administrativos.

Durante a operação, três estabelecimentos — que haviam sido alvo de denúncias relacionadas à receptação de produtos e fiação furtada — foram vistoriados. As equipes realizaram a checagem da ficha criminal dos proprietários e analisaram a procedência dos materiais encontrados. Nenhuma irregularidade penal foi constatada.

Já o Departamento de Fiscalização avaliou a documentação dos comércios. Um dos estabelecimentos, localizado na região do bairro São Carlos VIII, foi interditado por falta de Alvará de Licença, conforme informou o chefe de Fiscalização de Posturas, Marcelo Celenza.

O diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Penela, ressaltou a importância da atuação integrada entre os órgãos municipais. Segundo ele, operações como essa são fundamentais para garantir que os estabelecimentos funcionem dentro da legalidade, contribuindo para a segurança e a saúde pública.

Ao todo, três depósitos foram vistoriados e um acabou interditado durante a ação.

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