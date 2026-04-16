Confira o que abre e fecha em São Carlos no feriado de Tiradentes

Paço Municipal -

A Prefeitura de São Carlos informou que haverá alterações no funcionamento dos serviços públicos municipais durante o ponto facultativo de segunda-feira (20/04) e o feriado nacional de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21/04).

Na área da saúde, os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos sem interrupções. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192) funcionarão normalmente, em regime 24 horas.

As farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Aracy, Redenção, Vila Isabel, São José e Santa Felícia estarão abertas na segunda-feira (20), das 7h30 às 13h. Já a Farmácia de Alto Custo atenderá no mesmo dia, das 7h30 às 14h.

Na terça-feira (21), a Farmácia da UPA Aracy fará a dispensação de medicamentos para uso agudo — como analgésicos, antitérmicos e antibióticos — mediante prescrição médica. O atendimento será das 8h às 12h e das 13h às 18h. Medicamentos de uso contínuo não serão fornecidos nesta data.

As UBSs e Unidades de Saúde da Família (USFs) permanecerão fechadas durante todo o período, com retomada dos atendimentos na quarta-feira (22), a partir das 7h.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto não terá atendimento presencial nos dias 20 e 21 de abril, mas seguirá disponível pelo telefone 0800-300-1520. O atendimento presencial será retomado na quarta-feira (22).

A Casa do Trabalhador e o Procon também estarão fechados na segunda e terça-feira, reabrindo normalmente no dia 22.

O Mercado Municipal funcionará nos dois dias, das 9h às 13h. Já o Parque Ecológico de São Carlos permanecerá fechado na segunda-feira (20) e abrirá para visitação gratuita na terça-feira (21), das 8h às 16h30.

Os serviços de emergência, como Guarda Municipal, Conselho Tutelar e Defesa Civil, poderão ser acionados pelo telefone 153 durante todo o período.

A coleta de lixo será realizada normalmente, sem alterações no cronograma.

A Prefeitura reforça a importância de que a população fique atenta aos horários diferenciados durante o feriado prolongado.

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