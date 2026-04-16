Pais denunciam trânsito irregular em frente a escola e pedem fiscalização

Moradores e pais de alunos estão reclamando de problemas recorrentes de trânsito em frente à Escola Estadual Professor Archimedes Aristeu Mendes de Carvalho, localizada na Rua Luís Gualtieri, na Vila Nery.

De acordo com relatos, veículos têm estacionado diariamente em local proibido justamente no espaço destinado à parada do ônibus escolar. A situação ocorre no início da manhã, por volta das 6h35 às 6h40, horário de entrada dos alunos.

Com isso, o ônibus é obrigado a parar do outro lado da via, o que, segundo os denunciantes, gera transtornos e aumenta os riscos para os estudantes no momento do embarque e desembarque.

Além da questão de segurança, motoristas que utilizam a via para trabalhar também relatam dificuldades para trafegar pelo local. “Preciso passar nessa rua todos os dias para ir trabalhar e não consigo. É sempre a mesma situação”, afirmou um morador.

Os pais pedem maior presença da fiscalização, para organizar o trânsito e coibir o estacionamento irregular nos horários de maior movimento.

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