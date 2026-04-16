Intervenção contra enchentes altera tráfego na Getúlio Vargas

Trânsito - Crédito: divulgação

A partir desta quinta-feira (16), tem início mais uma etapa das obras de macrodrenagem na Avenida Getúlio Vargas, em São Carlos, no sentido rodovia Rodovia Washington Luís. A intervenção ocorre no trecho entre o Spani Atacadista e a indústria Latina e deve durar cerca de uma semana, caso não haja imprevistos.

Os trabalhos serão realizados diariamente das 7h às 17h, período em que o trânsito sofrerá mudanças. Durante a execução das obras, a pista ficará parcialmente interditada, e os veículos deverão compartilhar faixas com o fluxo do sentido contrário.

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana orienta que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo local, que contará com sinalização da construtora responsável e apoio de agentes de trânsito da Prefeitura.

A intervenção integra o projeto de combate às enchentes na região. Entre os serviços previstos estão a instalação de novas galerias pluviais, redes de drenagem e um dissipador de energia, que irá direcionar o grande volume de água até o Córrego do Gregório.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é reduzir os recorrentes problemas de alagamentos que atingem o trecho durante períodos de chuvas intensas, melhorando a segurança viária e a mobilidade urbana.

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