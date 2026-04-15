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quarta, 15 de abril de 2026
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São Carlos registra queda de 97% nos casos de dengue em 2026

15 Abr 2026 - 16h50Por Jessica Carvalho R.
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Dengue: várias ações podem ajudar no combate ao mosquito, mas nada é mais eficaz que eliminar os criadouros - Crédito: agência BrasilDengue: várias ações podem ajudar no combate ao mosquito, mas nada é mais eficaz que eliminar os criadouros - Crédito: agência Brasil

A Secretaria de Saúde de São Carlos divulgou nesta terça-feira (15) o boletim atualizado das arboviroses no município, com dados que indicam uma expressiva redução nos casos de Dengue em comparação ao ano passado.

De acordo com o levantamento, São Carlos contabiliza, até o momento em 2026, 276 casos confirmados de dengue. Outros dois ainda aguardam resultado de exames, enquanto 84 casos foram descartados apenas nesta semana. Não há registro de óbitos relacionados à doença neste ano.

Na Semana Epidemiológica 14, que compreende o período de 5 a 11 de abril, foram confirmados 10 novos casos positivos — o menor número registrado nas últimas 12 semanas, indicando uma tendência de queda na transmissão.

Em relação às demais arboviroses, o município registrou 28 notificações de Chikungunya, todas descartadas após análise. Já para Zika, permanecem 20 notificações, também descartadas. Não houve registros ou notificações de Febre Amarela.

Queda expressiva em relação a 2025

Na comparação entre os dois anos, a redução nos casos de dengue é significativa. Nas primeiras 14 semanas de 2025, o município havia registrado 8.689 casos confirmados. Em 2026, no mesmo período, são 276 — uma queda de 97%.

As autoridades de saúde reforçam a importância da população manter os cuidados preventivos, como eliminar água parada e permitir a entrada de agentes de combate a endemias, para evitar a proliferação do mosquito transmissor.

 
 

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