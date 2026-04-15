Igreja promove neste domingo café da manhã e bazar gratuito no Cidade Aracy II

A população do bairro Cidade Aracy II receberá, no próximo dia 19 de abril, dominmgo, uma ação solidária com café da manhã e bazar gratuito promovidos pela Igreja Casa da Benção.

O evento acontece das 9h às 12h e é aberto a toda a população. Além de participar do café da manhã, os moradores poderão escolher gratuitamente peças de roupas para toda a família. Segundo a organização, os itens disponíveis estão em bom estado de conservação.

A iniciativa tem como objetivo apoiar famílias da região e promover um momento de acolhimento e convivência entre os moradores.

A ação será realizada na sede da igreja, localizada na Avenida Lázaro Santos, 29, no bairro Cidade Aracy II.

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