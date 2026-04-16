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quinta, 16 de abril de 2026
São Carlos Mais Bonita

Gestão do Parque do Bicão deve passar para a FESC

A proposta tem como objetivo fortalecer a conservação do espaço público aliada à ampliação de atividades voltadas à população, por meio de uma atuação conjunta dentro do programa municipal.

16 Abr 2026 - 17h03Por Da redação
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Parque do Bicão - Crédito: divulgação Parque do Bicão - Crédito: divulgação

Dentro do programa “São Carlos Mais Bonita”, lançado recentemente pelo prefeito Netto Donato (PP), as atribuições de zeladoria, manutenção e gestão do Parque do Bicão devem ser transferidas para a Fundação Educacional São Carlos (FESC).

A proposta tem como objetivo fortalecer a conservação do espaço público aliada à ampliação de atividades voltadas à população, por meio de uma atuação conjunta dentro do programa municipal.

A ideia partiu do vereador e ex-vice-prefeito Edson Ferraz (MDB). Ele protocolou na Câmara Municipal de São Carlos uma indicação que propõe a mudança na gestão do Parque do Bicão, na Zona Oeste de São Carlos.

Ferraz anunciou a novidade usando a tribuna na sessão desta terça-feira, 14 de abril. Segundo o vereador, a ideia é que a gestão do parque seja incorporada às diretrizes do São Carlos Mais Bonita, permitindo não apenas melhorias na limpeza e manutenção, mas também a implementação de ações educativas, culturais e esportivas.

“O que estamos propondo é que, dentro do Programa São Carlos Mais Bonita, o Parque do Bicão passe a ter uma gestão mais ativa, com a participação da FESC, que tem experiência na realização de cursos, oficinas e projetos para a população”, explicou Edson Ferraz.

A indicação destaca que o parque é um dos principais espaços de lazer da cidade, frequentado por famílias, jovens e idosos, e que sua ocupação qualificada contribui diretamente para a segurança, preservação e valorização do local.

Com a integração ao programa, a proposta busca unir a estrutura de zeladoria e conservação já existente com a capacidade da FESC de promover atividades que incentivem o uso contínuo e organizado do espaço público.

Para Edson Ferraz, a iniciativa representa um avanço na forma de cuidar dos espaços públicos. “Quando você une manutenção com atividades, você transforma o espaço. A população passa a ocupar mais, cuidar mais e se sentir parte daquele ambiente”, destacou.

A proposta segue agora para análise do Poder Executivo, que deverá avaliar a viabilidade da medida dentro do escopo do Programa São Carlos Mais Bonita.

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