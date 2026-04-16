Feirão Casa Paulista chega a São Carlos com mais de 1,3 mil cartas de crédito para moradia

A São Carlos recebe, entre os dias 24 e 27 de abril, na Praça do Mercado Municipal, mais uma edição do Feirão Casa Paulista. O evento marca uma importante conquista da Prefeitura, por meio da Progresso e Habitação São Carlos (PROHAB), ampliando o acesso da população à casa própria.

A realização desta edição é resultado de uma agenda de articulação institucional liderada pelo prefeito Netto Donato, pelo presidente da PROHAB, Marquinho Amaral, e pelo diretor administrativo Cesinha Maragno, em parceria com o chefe da Assessoria de Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Rômulo Ripa. A iniciativa reforça o alinhamento entre o município e o Governo do Estado na ampliação de políticas habitacionais.

Nesta edição, serão disponibilizadas 1.314 cartas de crédito, no valor de R$ 11 mil cada, totalizando mais de R$ 14 milhões em investimentos destinados à população. O recurso representa um avanço significativo na política habitacional local, ampliando as oportunidades para famílias que buscam melhores condições de moradia.

De acordo com o presidente da PROHAB, têm direito às cartas de crédito famílias enquadradas nas faixas 1 e 2 de renda, ou seja, com renda mensal de até R$ 3.200,00 (Faixa 1) e entre R$ 3.200,01 e R$ 5.000,00 (Faixa 2), mediante avaliação da Caixa Econômica Federal.

O feirão contará com a participação de construtoras credenciadas, que irão apresentar empreendimentos disponíveis, além de oferecer atendimento personalizado e simulações de financiamento habitacional. Também será possível utilizar o FGTS para aquisição do imóvel.

A iniciativa reforça um modelo de desenvolvimento que alia crescimento urbano à responsabilidade social, promovendo inclusão, geração de oportunidades e melhoria na qualidade de vida da população.

“O Feirão Casa Paulista não é apenas um evento, é uma oportunidade concreta de transformação na vida das pessoas, especialmente para aquelas famílias que sonham com a casa própria. Esse feirão também mostra que é possível unir desenvolvimento urbano com responsabilidade social”, destacou o prefeito Netto Donato.

A Prefeitura segue empenhada em viabilizar ações que ampliem o acesso à moradia digna, fortalecendo políticas públicas e contribuindo para uma cidade cada vez mais estruturada e inclusiva.

Serviço

Local: Praça do Mercado Municipal de São Carlos

Data: 24 a 27 de abril

Horário: das 9h às 18h

Entrada gratuita

Os interessados devem comparecer com documentos pessoais para atendimento e orientações.

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