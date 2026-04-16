Pesquisa da UFSCar impulsiona prêmio nacional e coloca Novo Horizonte como referência em mobilidade segura

(Foto: Unidade Gestora de Trânsito de Novo Horizonte) -

A aplicação prática de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana (PPGEU) da Universidade Federal de São Carlos resultou em reconhecimento nacional para o município de Novo Horizonte. A cidade conquistou o 1º lugar no Prêmio Senatran 2025, entregue em 2026, na categoria voltada a municípios com população entre 30 mil e 250 mil habitantes, destacando ações em mobilidade urbana segura.

O resultado está diretamente ligado ao trabalho desenvolvido por Cláudio Bellintane Júnior, mestre pelo PPGEU e atual coordenador da Unidade Gestora de Trânsito da Prefeitura. Durante o mestrado, ele investigou os sinistros de trânsito no município, com foco na segurança viária, sob orientação da professora Thais de Cassia Martinelli Guerreiro.

O estudo teve como objetivo principal identificar e caracterizar os pontos críticos de acidentes por meio do cálculo do índice de severidade, um indicador que classifica os sinistros conforme sua gravidade, considerando fatores como número de vítimas e ocorrência de óbitos.

Além disso, a pesquisa utilizou técnicas de georreferenciamento para mapear os locais com maior incidência de ocorrências. Com o uso de mapas de densidade, foi possível visualizar com precisão as áreas mais críticas, facilitando a definição de prioridades para intervenções no trânsito.

A análise revelou padrões importantes, como horários e dias da semana com maior número de acidentes, além de identificar grupos mais vulneráveis, como motociclistas, pedestres e ciclistas. Com base nesses dados, ações foram implementadas entre 2023 e 2025 no município, contribuindo para a melhoria da segurança viária.

A atuação simultânea de Bellintane Júnior na gestão pública e na pós-graduação permitiu que os resultados acadêmicos fossem aplicados diretamente na prática. Segundo ele, o estudo passou a orientar o monitoramento contínuo das vias mais perigosas e a implantação de medidas preventivas.

O pesquisador destaca que a formação na UFSCar foi essencial para a adoção de uma abordagem baseada em evidências. “O suporte e a orientação ao longo do curso foram determinantes para a aplicação prática das metodologias, culminando na conquista do prêmio”, afirmou.

Para ele, o reconhecimento nacional demonstra que Novo Horizonte está no caminho certo e pode servir de exemplo para outros municípios de porte semelhante, ao adotar estratégias fundamentadas em dados para reduzir acidentes.

A dissertação, intitulada “Índice de severidade e SIG combinados para identificar e caracterizar a sinistralidade de trânsito em município de pequeno porte”, está disponível para consulta no repositório institucional da universidade.

Sobre o prêmio

O Prêmio Senatran é promovido pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), e tem como objetivo reconhecer iniciativas, projetos e pesquisas voltados à segurança no trânsito. A premiação também busca incentivar a adesão ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), promovendo ações que contribuam para a diminuição dos sinistros em todo o país.

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