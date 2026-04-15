Prefeitura disponibiliza 33 equídeos para adoção responsável

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, está com 33 equídeos disponíveis para adoção responsável. Os animais, entre equinos, muares e asininos, já estão microchipados e vacinados, garantindo mais segurança, controle e rastreabilidade.

De acordo com o Departamento de Controle e Defesa Animal, em 2024 foram registradas 22 adoções. Neste ano, até o momento, cinco animais já encontraram novos lares, o que demonstra o avanço das políticas públicas voltadas à adoção responsável no município.

Segundo a pasta, o aumento no número de adoções contribui diretamente para o controle populacional desses animais, além de reforçar o compromisso com o bem-estar animal. O processo segue critérios rigorosos e é destinado exclusivamente a tutores que comprovem condições adequadas de cuidado, manejo e espaço, assegurando qualidade de vida aos animais.

Os interessados devem comparecer ao Canil Municipal de São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para retirada da documentação necessária e início do processo de adoção.

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