Centro de Controle de Zoonoses realiza feira de adoção animal

Cão em busca de um novo lar - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté está disponibilizando a adoção de cães e gatos que atualmente estão sob os cuidados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A iniciativa tem como objetivo incentivar a adoção responsável, reduzir o número de animais em situação de abandono e oferecer uma nova oportunidade de vida, com carinho e proteção.

Os animais disponíveis para adoção já passaram por acompanhamento veterinário, estão vacinados, vermifugados e prontos para encontrar um novo lar, garantindo mais segurança e tranquilidade para os futuros tutores.

requisitos para adoção

Para se tornar tutor de um dos animais, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter mais de 18 anos;

Apresentar documento com foto e comprovante de residência;

Realizar um cadastro rápido no momento da adoção.

Após a conclusão do processo, o novo responsável já pode levar o animal para casa.

Visitação e adoções

O atendimento para visitação e adoção acontece de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, diretamente no Centro de Controle de Zoonoses.

Os interessados devem comparecer ao local, que fica na Rua José Donatoni, 656, no Jardim Mariana.

A Prefeitura reforça o convite à população para que participe da campanha, adote com responsabilidade e ajude a transformar a vida de um animal que espera por um lar.

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