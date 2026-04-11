Centro de Controle de Zoonoses realiza feira de adoção animal

A Prefeitura de Ibaté está disponibilizando a adoção de cães e gatos que atualmente estão sob os cuidados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
A iniciativa tem como objetivo incentivar a adoção responsável, reduzir o número de animais em situação de abandono e oferecer uma nova oportunidade de vida, com carinho e proteção.
Os animais disponíveis para adoção já passaram por acompanhamento veterinário, estão vacinados, vermifugados e prontos para encontrar um novo lar, garantindo mais segurança e tranquilidade para os futuros tutores.
requisitos para adoção
Para se tornar tutor de um dos animais, é necessário atender aos seguintes critérios:
- Ter mais de 18 anos;
- Apresentar documento com foto e comprovante de residência;
- Realizar um cadastro rápido no momento da adoção.
- Após a conclusão do processo, o novo responsável já pode levar o animal para casa.
Visitação e adoções
O atendimento para visitação e adoção acontece de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, diretamente no Centro de Controle de Zoonoses.
Os interessados devem comparecer ao local, que fica na Rua José Donatoni, 656, no Jardim Mariana.
A Prefeitura reforça o convite à população para que participe da campanha, adote com responsabilidade e ajude a transformar a vida de um animal que espera por um lar.