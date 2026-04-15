Economia solidária ganha força com avanços em incubadora e apoio técnico

A São Carlos segue avançando no fortalecimento da economia solidária no município. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por meio do Departamento de Economia Solidária (DES), realizou uma reunião com integrantes da Incubadora Pública de Economia Solidária (IPES) “Jussara Florêncio” para apresentar os resultados e estratégias voltadas ao desenvolvimento de empreendimentos autogestionários.

O encontro teve como principal objetivo consolidar o apoio técnico, a formação e a capacitação de iniciativas que promovem geração de renda sustentável, valorização da cultura local e desenvolvimento humano. Durante a reunião, foram destacados avanços importantes, como a criação de uma metodologia para coleta de dados em campo, o levantamento de informações sobre outras incubadoras municipais e a realização de visitas técnicas em cidades da região, como Araraquara e Rio Claro.

Também foram apresentados o mapeamento dos empreendimentos existentes no município, a análise do cadastramento municipal em andamento e a participação na organização de eventos, como a Semana de Economia Solidária.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, ressaltou a importância da continuidade dessas ações. Segundo ele, iniciativas de fomento, prospecção, incubação e assessoria são essenciais para ampliar oportunidades de trabalho e renda de forma sustentável. O objetivo, de acordo com o secretário, é transformar a incubadora em uma política pública permanente e inovadora.

Responsável pelo projeto de implementação da IPES, o professor Wagner de Souza Leite Molina, da Universidade Federal de São Carlos, destacou que a reunião serviu para apresentar o trabalho desenvolvido pela equipe e reforçar o compromisso da administração municipal com a iniciativa. Ele também apontou a importância da integração da economia solidária em diferentes áreas da gestão pública, por meio de ações conjuntas entre secretarias.

O diretor do DES, José Eduardo de Araújo, avaliou positivamente os resultados alcançados até o momento. Segundo ele, foram realizados estudos técnicos e escutas com representantes do movimento social, incluindo o Fórum, o Conselho e a Praça XV, além de visitas a experiências bem-sucedidas na região para orientar a construção de políticas públicas mais eficientes.

Para Marco Aurélio Maia Barbosa de Oliveira Filho, membro da equipe da incubadora, a IPES representa uma conquista histórica do movimento de economia solidária. Ele destacou que a institucionalização da iniciativa fortalece a organização dos empreendimentos e contribui para o aprimoramento das metodologias de incubação.

Histórico e investimento

Instalada na sede do Departamento de Economia Solidária, a IPES é resultado de uma parceria firmada em junho de 2025 entre a Prefeitura de São Carlos e a Universidade Federal de São Carlos, por meio da Fundação de Apoio Institucional (FAI/UFSCar). O projeto contou com investimento de R$ 145,8 mil, provenientes do Fundo Municipal de Economia Solidária, conforme previsto na Lei Municipal nº 15.196/2010.

Atualmente, o município conta com 17 empreendimentos econômicos solidários e três entidades de apoio cadastradas no Conselho Municipal. As iniciativas envolvem diretamente mais de 280 pessoas — cerca de 70% mulheres — além de beneficiar indiretamente aproximadamente mil pessoas.

Leia Também