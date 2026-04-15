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quarta, 15 de abril de 2026
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SAAE conclui manutenção emergencial em rede de esgoto na Rua José Bonifácio

15 Abr 2026 - 16h06Por Jessica CR
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SAAE conclui manutenção emergencial em rede de esgoto na Rua José Bonifácio -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) concluiu, na manhã de terça-feira (14), uma intervenção emergencial na rede de esgoto localizada na Rua José Bonifácio, em São Carlos. A ação foi necessária para a manutenção de um coletor, com a substituição de um trecho da tubulação que apresentava comprometimento.

Os trabalhos tiveram início às 14h de segunda-feira (13) e foram finalizados por volta das 8h do dia seguinte, totalizando mais de 18 horas de trabalho contínuo por parte das equipes da autarquia.

De caráter emergencial, a intervenção foi realizada com agilidade para evitar maiores transtornos à população e garantir a normalização do sistema no menor tempo possível. Durante toda a operação, os serviços ocorreram com o emissário em carga, o que possibilitou a continuidade do funcionamento da rede, sem interrupções no sistema de esgotamento sanitário.

 

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