Obras na SP-318 entram na fase final e alteram o trânsito; confira

A concessionária Arteris ViaPaulista informou a implantação de um desvio de tráfego na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), em São Carlos, a partir desta terça-feira (14). A medida faz parte da fase final das obras de duplicação da via, que já atingiram 98% de conclusão.

De acordo com a concessionária, o tráfego no sentido Sul (Ribeirão Preto–São Carlos) será remanejado para a pista nova a partir do entroncamento com a Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), na altura do km 280. Após o acesso, os motoristas devem se manter à direita, seguindo pela nova pista até a praça de pedágio, localizada no km 254+200.

O desvio é necessário para a execução da nova sinalização horizontal na pista antiga, etapa essencial para a conclusão da duplicação dos 31 quilômetros da rodovia. A previsão de entrega da obra é até o final de maio.

Segundo o gerente de Obras da concessionária, Marcos Vinícius Pinho, os trabalhos entram na reta final com foco em segurança e fluidez no trânsito. “Estamos com um avanço de 98% na conclusão dos serviços. O objetivo é cumprir o cronograma e entregar a duplicação o mais rápido possível, garantindo mais segurança e melhor experiência aos usuários”, afirmou.

Mais segurança e melhorias estruturais

A obra inclui a implantação de novos dispositivos nos quilômetros 249, 253, 259, 263, 274, 277 e 279, além da remodelação no km 269. As intervenções devem reduzir acidentes, especialmente colisões frontais e transversais, comuns em travessias em nível.

A duplicação da SP-318 beneficiará diretamente cidades como São Carlos, Rincão, Guatapará, Araraquara, Américo Brasiliense e Santa Lúcia, que juntas somam cerca de 580 mil habitantes.

Com a modernização, a rodovia passa a contar com duas faixas de rolamento em cada sentido, separadas por elementos de contenção longitudinal, além de nova sinalização vertical e horizontal, proporcionando mais segurança e melhor trafegabilidade.

Alerta aos motoristas

A concessionária reforça orientações aos motoristas durante o período de obras, especialmente ao se depararem com atendimentos ou intervenções na pista. A recomendação é reduzir a velocidade e, sempre que possível e seguro, mudar de faixa.

A Arteris ViaPaulista também apoia o Movimento Afaste-se, que tem como objetivo proteger trabalhadores que atuam nas rodovias, incentivando uma condução mais consciente e segura.

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