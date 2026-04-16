Acidente de trânsito provoca interrupção de energia em trecho do Centro de São Carlos

Crédito: divulgação

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (14) provocará a interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em parte da região central de São Carlos.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, o acidente ocorreu nas proximidades da Praça Santa Cruz e atingiu um poste de energia elétrica, o que tornou necessária a substituição da estrutura.

Para a realização do serviço, a concessionária responsável pelo fornecimento de energia programou o desligamento a partir das 17h. A interrupção afetará os trechos compreendidos entre a Rua Alexandrina até a Rua Episcopal, e da Rua Santa Cruz até a Rua General Osório.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos ainda nesta quinta-feira, com o restabelecimento total da energia elétrica até 21h.

A Prefeitura orienta moradores e comerciantes da região afetada a se programarem para o período de interrupção e adotarem as medidas necessárias para evitar transtornos.

Leia Também