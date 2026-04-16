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quinta, 16 de abril de 2026
Delícias doces

1º Festival de Fatias de Bolo acontece no dia 21 de abril e promete adoçar a tarde em São Carlos

16 Abr 2026 - 10h58Por Jessica Carvalho R.
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Foto ilustrativa de Festival de Bolo - Crédito: IAFoto ilustrativa de Festival de Bolo - Crédito: IA

Os amantes de doces já têm um compromisso marcado: o 1º Festival de Fatias de Bolo será realizado no próximo dia 21 de abril, a partir das 15h, em São Carlos. O evento promete reunir diversas opções de bolos, com vários sabores disponíveis para agradar a todos os gostos.

O festival acontece na Avenida Comendador Alfredo Maffei, 4472, próximo à rotatória do Colégio Educativa, em um espaço de fácil acesso para o público. A proposta é simples e irresistível: permitir que os visitantes escolham sua fatia favorita e aproveitem uma tarde repleta de sabor e descontração. Os preços das fatias serão a partir de R$ 20, tornando a experiência acessível para quem quiser participar.

Além das delícias disponíveis, o evento contará com o diferencial de caldas gratuitas extras de leite ninho e chocolate, que poderão ser adicionadas às fatias, deixando os bolos ainda mais saborosos.

Outro atrativo será um sorteio especial: as 20 primeiras pessoas presentes vão concorrer a um bolo de 1 kg, incentivando ainda mais a participação do público.

 
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99369-7143.
Instagram @karinarobertadearruda 

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