1º Festival de Fatias de Bolo acontece no dia 21 de abril e promete adoçar a tarde em São Carlos

Os amantes de doces já têm um compromisso marcado: o 1º Festival de Fatias de Bolo será realizado no próximo dia 21 de abril, a partir das 15h, em São Carlos. O evento promete reunir diversas opções de bolos, com vários sabores disponíveis para agradar a todos os gostos.

O festival acontece na Avenida Comendador Alfredo Maffei, 4472, próximo à rotatória do Colégio Educativa, em um espaço de fácil acesso para o público. A proposta é simples e irresistível: permitir que os visitantes escolham sua fatia favorita e aproveitem uma tarde repleta de sabor e descontração. Os preços das fatias serão a partir de R$ 20, tornando a experiência acessível para quem quiser participar.

Além das delícias disponíveis, o evento contará com o diferencial de caldas gratuitas extras de leite ninho e chocolate, que poderão ser adicionadas às fatias, deixando os bolos ainda mais saborosos.

Outro atrativo será um sorteio especial: as 20 primeiras pessoas presentes vão concorrer a um bolo de 1 kg, incentivando ainda mais a participação do público.