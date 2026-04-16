Defesa Civil de São Carlos participa de capacitação da Operação SP Sem Fogo para período de estiagem

A Defesa Civil de São Carlos participou, na manhã desta quinta-feira (16), de uma oficina preparatória da Operação SP Sem Fogo, realizada em Santa Rita do Passa Quatro. O encontro reuniu representantes de 26 municípios da região e teve como objetivo preparar as equipes para o período de estiagem, com foco na prevenção e combate a incêndios em vegetação.

Durante a capacitação, foram entregues 1.066 itens do kit estiagem, incluindo equipamentos de proteção individual — como luvas, óculos, capacetes e lanternas — além de materiais utilizados no combate a focos de incêndio, como sopradores e abafadores. A ação fortalece a estrutura das brigadas municipais e amplia a capacidade de resposta das equipes.

A programação abordou temas como previsão meteorológica para o período seco, planos de contingência, crimes ambientais e técnicas de combate a incêndios. Um dos destaques foi a capacitação inédita voltada ao atendimento de animais atingidos por queimadas, conduzida por médicos veterinários voluntários.

O diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Caballero, ressaltou a importância da participação no treinamento. “A preparação é fundamental para que possamos agir com rapidez e eficiência. Esse treinamento nos dá condições de proteger vidas e reduzir os impactos da estiagem em nossa região”, afirmou.

A Operação SP Sem Fogo integra ações do Governo de São Paulo para enfrentar o período de estiagem de forma coordenada. Ao todo, serão realizados 16 treinamentos em diferentes regiões, formando uma rede de agentes capacitados para atuar na prevenção e resposta a incêndios.

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