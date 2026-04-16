Mulher fica ferida após cair em ribanceira no Jardim Gonzaga

Crédito: SCA

Uma mulher ficou ferida após cair em uma ribanceira conhecida como “Buracão”, no bairro Jardim Gonzaga, em São Carlos, na tarde desta quinta-feira (16).



Segundo as primeiras informações, a vítima — cuja idade e identidade não foram divulgadas — teria ido até o local para descartar materiais recicláveis, quando acabou se aproximando do barranco e caiu na ribanceira, que possui grande altura.



Moradores que presenciaram a situação relataram ter ouvido pedidos de socorro e rapidamente agiram, conseguindo retirar a mulher antes da chegada das equipes de resgate. Ainda de acordo com populares, ela caiu em um ponto menos profundo, o que evitou consequências mais graves.



Equipes do Corpo de Bombeiros, incluindo a Unidade de Resgate e a Autobomba, foram acionadas e compareceram ao local, na Rua Maranhão. A vítima apresentava escoriações pelo corpo e trauma na face.



Após os primeiros atendimentos, a mulher foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

Leia Também