(16) 99963-6036
quinta, 16 de abril de 2026
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão com ônibus no Jardim Cruzeiro do Sul

16 Abr 2026 - 14h18Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido após colisão com ônibus no Jardim Cruzeiro do Sul - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus foi registrada no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, no cruzamento das ruas Júlio Rizzo e Allan Kardec, em São Carlos.

O motociclista trafegava pela rua Allan Kardec. Já o ônibus seguia pela rua Júlio Rizzo, por motivos ainda desconhecidos, acabou ocorrendo a colisão.

Com o impacto, o jovem foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo, além de traumas na perna e na face.

Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também

Adolescente é detido com drogas dentro de escola no Jardim Hikare
Segurança16h12 - 16 Abr 2026

Adolescente é detido com drogas dentro de escola no Jardim Hikare

Carro se solta de guincho e atinge outro veículo em São Carlos
Segurança15h00 - 16 Abr 2026

Carro se solta de guincho e atinge outro veículo em São Carlos

Suspeito é detido por tráfico de drogas pela GCM em Ibaté
Segurança14h08 - 16 Abr 2026

Suspeito é detido por tráfico de drogas pela GCM em Ibaté

Motoboy fica ferido após motorista avançar “pare” em cruzamento da Avenida São Carlos
Segurança14h02 - 16 Abr 2026

Motoboy fica ferido após motorista avançar “pare” em cruzamento da Avenida São Carlos

Golpe na compra de veículo pela internet causa prejuízo de R$ 9 mil a morador do Cidade Aracy
Fique atento 09h03 - 16 Abr 2026

Golpe na compra de veículo pela internet causa prejuízo de R$ 9 mil a morador do Cidade Aracy

Últimas Notícias