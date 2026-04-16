Motociclista fica ferido após colisão com ônibus no Jardim Cruzeiro do Sul

Crédito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus foi registrada no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, no cruzamento das ruas Júlio Rizzo e Allan Kardec, em São Carlos.

O motociclista trafegava pela rua Allan Kardec. Já o ônibus seguia pela rua Júlio Rizzo, por motivos ainda desconhecidos, acabou ocorrendo a colisão.

Com o impacto, o jovem foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo, além de traumas na perna e na face.

Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

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