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quinta, 16 de abril de 2026
Segurança

Motoboy fica ferido após motorista avançar “pare” em cruzamento da Avenida São Carlos

16 Abr 2026 - 14h02Por Jessica Carvalho R.
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Motoboy fica ferido após motorista avançar “pare” em cruzamento da Avenida São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um motoboy de 20 anos ficou ferido no início da tarde desta quinta-feira (16), após um acidente no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Jacinto Favoreto, em São Carlos.

De acordo com as informações, o motociclista seguia pela Avenida São Carlos, enquanto um veículo trafegava pela Rua Jacinto Favoreto, que possui sinalização de parada obrigatória. O condutor do carro teria avançado o “pare”. No momento, o motoboy ainda tentou desviar ao perceber um pedestre na faixa.

Apesar da tentativa de evitar a colisão, ele acabou atingindo o veículo e foi lançado ao solo.

A vítima sofreu trauma na perna, além de diversas escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

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