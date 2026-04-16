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quinta, 16 de abril de 2026
Ferimentos graves

Motociclista sofre traumatismo craniano após colisão na Washington Luís, em São Carlos

16 Abr 2026 - 08h24Por Da redação
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Motociclista sofre traumatismo craniano após colisão na Washington Luís, em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um grave acidente foi registrado na rodovia Washington Luís (SP-310), em uma alça de acesso ao bairro Jacobucci, antes da Capitão Luís Brandão, no sentido interior–capital, na manhã desta quinta-feira (16).

A colisão envolveu um veículo VW T-Cross e uma motocicleta. Segundo informações apuradas no local, havia duas pessoas no carro. O condutor relatou que seguia com auxílio do aplicativo Waze, quando acabou acessando a alça de forma repentina. Nesse momento, o motociclista que vinha logo atrás não conseguiu evitar o impacto e colidiu na lateral do veículo.

Com a força da batida, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Ele foi atendido por equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, Motolância, concessionária e também pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.
Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser intubada ainda no local e foi encaminhada em estado crítico à Santa Casa de São Carlos.

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