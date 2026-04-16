Acusado de tentativa de latrocínio em fazenda de Dourado é preso na Bahia após investigação da DIG

Saveiro roubada foi localizada no Cidade Aracy - Crédito: arquivo

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos prendeu, no estado da Bahia, um dos envolvidos no assalto que terminou em tentativa de latrocínio em uma fazenda na cidade de Dourado, na região de São Carlos. O crime ocorreu na madrugada do dia 11 de fevereiro deste ano e deixou um trabalhador rural baleado.

De acordo com o delegado João Fernando Baptista, responsável pelas investigações, a DIG assumiu o caso logo após o registro da ocorrência e iniciou diligências para identificar os autores do crime.

Segundo o delegado, a vítima foi baleada durante a ação criminosa, mas sobreviveu.

“Felizmente, no curso da investigação, a vítima sobreviveu, ficou alguns dias hospitalizada e recebeu alta sem sequelas. A partir de então, as investigações se aprofundaram”, afirmou.

Investigação levou à identificação do suspeito

Ainda conforme o delegado, o trabalho investigativo permitiu a identificação do primeiro envolvido, um homem de 26 anos que residia anteriormente em Dourado e já possuía antecedentes por crimes patrimoniais em áreas rurais.

“Nós identificamos o primeiro indivíduo, um homem de 26 anos, que até então morava na cidade de Dourado e tinha passagens por crimes dessa natureza, ou seja, crimes patrimoniais praticados na zona rural”, declarou João Fernando Baptista.

Após a identificação, a DIG solicitou à Justiça a prisão do suspeito. As primeiras diligências para localizá-lo não tiveram sucesso, sendo constatado que ele havia deixado a região.

“Nós então pedimos a prisão e as primeiras diligências com o objetivo de localizá-lo foram infrutíferas. Constatamos que ele foi primeiro para a cidade de São Paulo e posteriormente para o estado da Bahia”, explicou o delegado.

Armas roubadas encontradas dentro da Saveiro

Trabalho de inteligência levou à prisão

Segundo o delegado, o avanço da investigação ocorreu após um intenso trabalho de inteligência e cruzamento de dados, que apontou a localização do investigado em uma cidade do interior baiano.

“Através de cruzamento de dados e vários trabalhos de inteligência, identificamos que ele estava na cidade de Capim Grosso, no interior da Bahia. Mantivemos contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar daquela região e, ao perceber que estava sendo procurado, ele se apresentou espontaneamente em um posto da Polícia Militar, onde foi preso em cumprimento ao mandado judicial”, relatou.

O suspeito permanece preso temporariamente na Bahia e deve ser transferido para São Carlos nos próximos dias.

“Ele está preso temporariamente lá na Bahia e, nos próximos dias ou nas próximas duas semanas, será conduzido para a cidade de São Carlos para a continuidade das investigações”, disse o delegado.

Outros envolvidos já foram identificados

O delegado João Fernando Baptista informou ainda que os demais envolvidos no crime já foram identificados e que novas prisões podem ocorrer em breve.

“Estamos muito perto de fechar as investigações em cima dessas pessoas. Já temos conhecimento de quem são e é uma questão de tempo para que também sejam presas”, afirmou.

O delegado também destacou que não descarta a possibilidade de o grupo estar envolvido em outros crimes semelhantes na região.

“Eu não descarto essa hipótese. São várias pessoas praticando esse tipo de crime e não descarto que tenham cometido outros crimes dessa natureza”, concluiu.

Delegado da DIG já identificou outros envolvidos no crime.

Relembre o crime

Na madrugada do dia 11 de fevereiro, três criminosos armados invadiram uma fazenda localizada na rodovia SP-215, em Dourado. Durante a ação, o trabalhador rural foi baleado e mantido sob ameaça, enquanto outros moradores foram rendidos.

Os criminosos roubaram armas de fogo, uma caminhonete e uma motocicleta, fugindo em seguida. Parte dos itens foi recuperada horas depois durante buscas policiais. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação da DIG de São Carlos.

Leia Também