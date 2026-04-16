Motociclista fica ferido em colisão com carro na na região da USP 1

Crédito: SCA

Um motociclista de 25 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo um carro na manhã desta quinta-feira, 16, em São Carlos.

O acidente ocorreu por volta das 6h, no cruzamento da Avenida Trabalhador São Carlense com a Avenida Francisco Pereira Lopes, no sentido Shopping Kartódromo. Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela Francisco Pereira Lopes, via preferencial, quando o carro, que trafegava pela Trabalhador São Carlense, teria avançado o sinal de pare.

De acordo com o motorista, ele não avistou o motociclista e acabou colidindo contra a moto, arremessando a vítima ao solo.

O motociclista, que seguia para o trabalho no momento do acidente, sofreu corte na face, trauma na perna, além de suspeita de fratura de tíbia e fíbula da perna direita, e diversas escoriações pelo corpo.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

Leia Também