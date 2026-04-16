(16) 99963-6036
quinta, 16 de abril de 2026
Acidente

Motociclista fica ferido em colisão com carro na na região da USP 1

16 Abr 2026 - 07h22Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido em colisão com carro na na região da USP 1 - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um motociclista de 25 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo um carro na manhã desta quinta-feira, 16, em São Carlos.

O acidente ocorreu por volta das 6h, no cruzamento da Avenida Trabalhador São Carlense com a Avenida Francisco Pereira Lopes, no sentido Shopping Kartódromo. Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela Francisco Pereira Lopes, via preferencial, quando o carro, que trafegava pela Trabalhador São Carlense, teria avançado o sinal de pare.

De acordo com o motorista, ele não avistou o motociclista e acabou colidindo contra a moto, arremessando a vítima ao solo.
O motociclista, que seguia para o trabalho no momento do acidente, sofreu corte na face, trauma na perna, além de suspeita de fratura de tíbia e fíbula da perna direita, e diversas escoriações pelo corpo.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

Leia Também

Golpe na compra de veículo pela internet causa prejuízo de R$ 9 mil a morador do Cidade Aracy
Fique atento 09h03 - 16 Abr 2026

Golpe na compra de veículo pela internet causa prejuízo de R$ 9 mil a morador do Cidade Aracy

Motociclista sofre traumatismo craniano após colisão na Washington Luís, em São Carlos
Ferimentos graves 08h24 - 16 Abr 2026

Motociclista sofre traumatismo craniano após colisão na Washington Luís, em São Carlos

Acusado de tentativa de latrocínio em fazenda de Dourado é preso na Bahia após investigação da DIG
Segurança07h29 - 16 Abr 2026

Acusado de tentativa de latrocínio em fazenda de Dourado é preso na Bahia após investigação da DIG

Colisão traseira causa congestionamento na Avenida São Carlos
Segurança18h22 - 15 Abr 2026

Colisão traseira causa congestionamento na Avenida São Carlos

Guarda Municipal age rápido e prende dupla por série de furtos no Centro de São Carlos
Segurança17h33 - 15 Abr 2026

Guarda Municipal age rápido e prende dupla por série de furtos no Centro de São Carlos

Últimas Notícias