Criminosos armados invadem fazenda em Dourado, baleiam proprietário e fogem com armas e veículos

Crédito: SCA

Um roubo foi registrado por volta da meia-noite desta quarta-feira (11) em uma fazenda na região de Dourado, nas proximidades da rodovia SP-215.

Segundo informações, criminosos armados invadiram a propriedade e o dono do local, ao ouvir barulhos, saiu para averiguar. Ele acabou rendido pelos assaltantes e, durante luta corporal, foi atingido por dois disparos de arma de fogo nas costas. Em seguida, os autores o amarraram e fugiram levando um revólver calibre .22, uma espingarda calibre 20, munições, um veículo Saveiro e uma motocicleta.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Dourado. Após o roubo ser irradiado via rádio, equipes da Polícia Militar iniciaram patrulhamento e, por volta das 3h30, localizaram o veículo Saveiro abandonado pela Rua Firminio Brigante, no bairro Cidade Aracy 2, em São Carlos.

Durante vistoria no carro, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 com numeração raspada possivelmente relacionada a um roubo ocorrido dias antes em uma fazenda, quando cerca de 10 armas foram subtraídas além da espingarda calibre 20 e das munições levadas na ação desta quarta-feira. O veículo e o material apreendido foram apresentados no plantão policial de São Carlos. Até o momento, ninguém foi detido.

Leia Também