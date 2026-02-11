(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Assalto violento

Criminosos armados invadem fazenda em Dourado, baleiam proprietário e fogem com armas e veículos

11 Fev 2026 - 08h38Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Criminosos armados invadem fazenda em Dourado, baleiam proprietário e fogem com armas e veículos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um roubo foi registrado por volta da meia-noite desta quarta-feira (11) em uma fazenda na região de Dourado, nas proximidades da rodovia SP-215.

Segundo informações, criminosos armados invadiram a propriedade e o dono do local, ao ouvir barulhos, saiu para averiguar. Ele acabou rendido pelos assaltantes e, durante luta corporal, foi atingido por dois disparos de arma de fogo nas costas. Em seguida, os autores o amarraram e fugiram levando um revólver calibre .22, uma espingarda calibre 20, munições, um veículo Saveiro e uma motocicleta.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Dourado. Após o roubo ser irradiado via rádio, equipes da Polícia Militar iniciaram patrulhamento e, por volta das 3h30, localizaram o veículo Saveiro abandonado pela Rua Firminio Brigante, no bairro Cidade Aracy 2, em São Carlos.

Durante vistoria no carro, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 com numeração raspada possivelmente relacionada a um roubo ocorrido dias antes em uma fazenda, quando cerca de 10 armas foram subtraídas além da espingarda calibre 20 e das munições levadas na ação desta quarta-feira. O veículo e o material apreendido foram apresentados no plantão policial de São Carlos. Até o momento, ninguém foi detido.

Leia Também

Mercedes-Benz GLA 200 é furtada na região central
Segurança09h25 - 11 Fev 2026

Mercedes-Benz GLA 200 é furtada na região central

Homem é preso por descumprir medida protetiva
Cidade Aracy09h18 - 11 Fev 2026

Homem é preso por descumprir medida protetiva

Homem de 45 anos está desaparecido desde domingo no bairro Ipê Mirim
Segurança08h36 - 11 Fev 2026

Homem de 45 anos está desaparecido desde domingo no bairro Ipê Mirim

GAM captura procurado pela Justiça no bairro Santa Paula
Segurança06h18 - 11 Fev 2026

GAM captura procurado pela Justiça no bairro Santa Paula

Motorista fica ferido após colidir carro contra pilar do pontilhão da Praça Itália
Segurança06h11 - 11 Fev 2026

Motorista fica ferido após colidir carro contra pilar do pontilhão da Praça Itália

Últimas Notícias