Parque EcolÃ³gico promove "CaÃ§a aos Ovos" gratuito para crianÃ§as e adolescentes

CaÃ§a aos ovos acontece neste sÃ¡bado - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Parque Ecológico Dr. Antônio Teixeira Vianna, em parceria com a empresa Tiquinho, realiza no próximo dia 4 de abril de 2026 (sábado), a partir das 8h, o evento especial de Páscoa “Caça aos Ovos”, voltado para crianças e adolescentes de até 15 anos.

A atividade será realizada na área de exposição do Parque Ecológico e contará com a distribuição de 500 vale-brindes, que estarão escondidos pelo espaço. Cada vale poderá ser trocado por um ovo de Páscoa após a resolução de uma charada, proposta que busca estimular o raciocínio lógico e a participação lúdica dos pequenos.

Para garantir a organização do evento, será permitido um ovo por CPF de criança ou adolescente de até 15 anos. Os participantes também deverão respeitar as áreas de segurança do parque, sendo proibido ultrapassar barreiras nas áreas restritas aos visitantes.

Além do caráter recreativo, a ação também terá um viés educativo, trazendo informações sobre a origem da Páscoa e promovendo atividades de conscientização ambiental. O público poderá conhecer curiosidades sobre o tapiti (Sylvilagus brasiliensis), considerado o único coelho nativo do Brasil e presente em grande parte da América do Sul, reforçando a importância da preservação da fauna.

O evento é gratuito e aberto ao público, promovendo a integração familiar, a educação ambiental e a celebração da Páscoa em contato com a natureza.

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