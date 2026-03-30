AtacadÃ£o inaugura mega loja e gera 450 empregos

Nova Loja AtacadÃ£o - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Atacadão inaugurou na última quinta-feira (26) uma nova loja no bairro Jardim Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, ampliando sua presença na capital paulista e reforçando o compromisso com o desenvolvimento socioeconômico da região.

Localizada na avenida Rio das Pedras, a nova unidade gerou cerca de 450 empregos diretos e indiretos, impulsionando o comércio regional e criando novas oportunidades para moradores e empreendedores locais.

Com 4 mil metros quadrados de área de vendas e 170 vagas de estacionamento, o empreendimento integra o plano de expansão da rede, que atualmente conta com 386 unidades de autosserviço em todo o Brasil, além de 37 atacados de entrega e centros de distribuição. Com a inauguração, o Atacadão passa a ter 114 unidades no estado de São Paulo.

Nova loja do Atacadão aposta em tecnologia, sustentabilidade e conveniência

A nova unidade foi projetada para oferecer uma experiência de compra moderna e completa, reunindo diferentes setores e soluções tecnológicas que facilitam o dia a dia dos consumidores.

Entre os principais diferenciais estão:

Setor exclusivo de flores e plantas

Padaria com produtos variados

com produtos variados Açougue e área de fatiados

e área de Departamento com eletrodomésticos

Atendimento integrado ao e-commerce e aplicativos de entrega

Carregadores para carros elétricos, acompanhando tendências de mobilidade urbana

Segundo Marco Oliveira, CEO do Atacadão, a proposta da nova unidade é unir inovação, variedade e preços acessíveis.

“Estamos levando um modelo de loja moderna e multifuncional, que vai desde o setor de eletrodomésticos e floricultura até a conveniência de carregadores para carros elétricos. Com serviços que atendem tanto o pequeno comerciante quanto o consumidor final, mantemos nosso foco em qualidade e preços competitivos. É uma alegria ampliar nossa presença em São Paulo, oferecendo uma estrutura completa que une inovação e crescimento econômico”, destacou.

Estrutura sustentável reforça compromisso ambiental do Atacadão

A nova loja também foi construída com foco em práticas sustentáveis e eficiência energética, seguindo tendências do setor varejista.

Entre as iniciativas adotadas estão:

Iluminação em LED , que reduz o consumo de energia

, que reduz o consumo de energia Sistemas de refrigeração mais eficientes

Coletores para reciclagem

Programas de logística reversa, voltados ao descarte responsável

As medidas reforçam o compromisso da rede com a redução de impactos ambientais e com a adoção de práticas mais sustentáveis no varejo.

Expansão do Atacadão amplia acesso a produtos e serviços essenciais

A inauguração da unidade no Jardim Aricanduva marca mais um avanço na estratégia de expansão do Atacadão, que busca se aproximar dos consumidores em regiões com menor oferta de grandes estabelecimentos comerciais.

Além de fortalecer a economia local, a nova loja amplia o acesso da população a uma oferta diversificada de produtos essenciais, atendendo tanto consumidores finais quanto pequenos comerciantes.

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