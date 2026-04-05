Culto com som alto gera reclamação por perturbação do sossego em bairro de São Carlos

Culto - Crédito: Freepik

Uma moradora registrou boletim de ocorrência por perturbação do sossego após relatar excesso de barulho durante celebrações religiosas em um bairro de São Carlos.

De acordo com o registro policial, o caso ocorreu na noite de quinta-feira (2), em uma igreja evangélica localizada, no bairro Maria Stella Faga. A denúncia aponta que as reuniões religiosas estariam sendo realizadas com volume elevado de instrumentos e vozes, causando incômodo frequente aos moradores da região.

Segundo o relato, a denunciante afirmou que possui dois recém-nascidos em casa e que o barulho tem prejudicado diretamente o sono das crianças. Ela também informou que as ocorrências de som alto seriam constantes, motivando o pedido de providências por parte das autoridades.

A Polícia Civil orientou a comunicante a acionar a Polícia Militar no momento em que o barulho estiver acontecendo, para que os responsáveis pelo local possam ser identificados e as medidas cabíveis adotadas.

O caso foi registrado como contravenção penal por perturbação do trabalho ou do sossego alheios e será encaminhado para a delegacia responsável pela área para análise e possíveis providências.

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