República com festas e gritaria durante a madrugada termina em BO

Festa [imagem ilustrativa] - Crédito: Freepik

Uma mulher de 67 anos registrou boletim de ocorrência por perturbação do sossego após relatar barulho excessivo e gritaria vindos de uma residência vizinha no bairro Jardim Nova Santa Paula, em São Carlos.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu na Rua Benedita Stall Sodré, por volta das 20h30 do dia 1º de abril, quando teve início uma intensa movimentação em uma casa vizinha onde funciona uma república de jovens. Segundo a vítima, a rua ficou tomada por veículos, alguns deles chegando a bloquear sua entrada de garagem.

Ainda conforme o relato, a movimentação foi acompanhada por gritos, algazarra e barulho semelhante a torcida, indicando a presença de várias pessoas no imóvel. O barulho teria se prolongado até a madrugada do dia 2 de abril, por volta das 2h30.

A mulher informou à polícia que sofre de doença neurológica e que o marido possui sequelas de AVC, o que torna o barulho ainda mais prejudicial ao descanso do casal. Ela também relatou que situações semelhantes têm ocorrido com frequência desde que a residência passou a ser ocupada pela república.

O caso foi registrado como contravenção penal por perturbação do trabalho ou sossego alheios, prevista no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais.

Segundo despacho da autoridade policial, a vítima foi orientada a acionar a Polícia Militar sempre que ocorrer nova perturbação, para que as medidas cabíveis sejam adotadas. O registro foi encaminhado para a delegacia responsável pela área, que deverá analisar o caso e tomar as providências necessárias.

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