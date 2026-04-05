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domingo, 05 de abril de 2026
Segurança

Dano em composição causa paralisação de trem em São Carlos

03 Abr 2026 - 15h31Por Da redação
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Rumo Logistica - Crédito: DivulgaçãoRumo Logistica - Crédito: Divulgação

Um ato de vandalismo registrado na via férrea em São Carlos provocou o desacoplamento de vagões e a paralisação de uma composição ferroviária, deixando o trem vulnerável à prática de furtos. O caso foi comunicado à Polícia Civil e será investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato aconteceu no dia 26 de março, por volta das 14h30, nas proximidades do km 194 da via férrea, na região próxima à Rua Jacintho Passarelli, no Vale do Uirapuru.

Segundo o registro, equipes de segurança ferroviária foram informadas por colaboradores que, ao verificarem a composição, constataram ato de vandalismo na mandíbula de engate, mecanismo responsável pela ligação entre os vagões. A ação provocou o desengate e desacoplamento de dois vagões, obrigando a paralisação do trem.

Ainda conforme o boletim, esse tipo de ocorrência segue um modus operandi semelhante ao observado em registros anteriores, em que indivíduos provocam a interrupção da composição e, após a imobilização, tentam abrir compartimentos de carga para possibilitar a subtração de materiais transportados.

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