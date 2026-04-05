(16) 99963-6036
domingo, 05 de abril de 2026
Segurança

Motorista foge após atropelar idoso na avenida Bruno Ruggiero Filho

03 Abr 2026 - 15h33Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista foge após atropelar idoso na avenida Bruno Ruggiero Filho - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo um carro e uma bicicleta elétrica foi registrada na tarde desta sexta-feira (03), na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no sentido Shopping a UPA Santa felícia , no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com informações, um idoso de 73 anos foi atingido na traseira enquanto conduzia a bicicleta elétrica. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo, caindo no canteiro central da via. Após o atropelamento, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

Moradores próximos relataram que ouviram um forte barulho e, ao saírem para verificar, encontraram a vítima caída, desorientada e com sinais de confusão mental. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, sendo que uma motolância prestou os primeiros atendimentos.

Na sequência, uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou o socorro do idoso, que apresentava escoriações pelo corpo, além de estar desorientado e com lapsos de memória, possivelmente em decorrência de um traumatismo craniano.
A vítima foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

No local do acidente, ficaram espalhados fragmentos de vidro, possivelmente do farol do veículo envolvido. A bicicleta elétrica teve a roda traseira danificada, indicando que o impacto ocorreu na parte de trás.
Até o momento, o veículo responsável pelo atropelamento não foi identificado. O caso deverá ser investigado.

Leia Também

Colisão entre carros deixa adolescente ferido em São Carlos
Segurança19h54 - 05 Abr 2026

Colisão entre carros deixa adolescente ferido em São Carlos

Motociclista fica gravemente ferido após queda na SP-215 em São Carlos
Segurança19h29 - 05 Abr 2026

Motociclista fica gravemente ferido após queda na SP-215 em São Carlos

Motorista colide com semáforo na rotatória do Cristo
Segurança17h08 - 05 Abr 2026

Motorista colide com semáforo na rotatória do Cristo

Bandido armado de faca invade empresa e rouba celular de vigia
São Carlos 15h38 - 05 Abr 2026

Bandido armado de faca invade empresa e rouba celular de vigia

Homem armado com faca invade sorveteria e rouba dinheiro do caixa
Rua Larga 14h03 - 05 Abr 2026

Homem armado com faca invade sorveteria e rouba dinheiro do caixa

Últimas Notícias