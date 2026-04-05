Motorista foge após atropelar idoso na avenida Bruno Ruggiero Filho

Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo um carro e uma bicicleta elétrica foi registrada na tarde desta sexta-feira (03), na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no sentido Shopping a UPA Santa felícia , no bairro Santa Felícia, em São Carlos.



De acordo com informações, um idoso de 73 anos foi atingido na traseira enquanto conduzia a bicicleta elétrica. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo, caindo no canteiro central da via. Após o atropelamento, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro.



Moradores próximos relataram que ouviram um forte barulho e, ao saírem para verificar, encontraram a vítima caída, desorientada e com sinais de confusão mental. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, sendo que uma motolância prestou os primeiros atendimentos.

Na sequência, uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou o socorro do idoso, que apresentava escoriações pelo corpo, além de estar desorientado e com lapsos de memória, possivelmente em decorrência de um traumatismo craniano.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.



No local do acidente, ficaram espalhados fragmentos de vidro, possivelmente do farol do veículo envolvido. A bicicleta elétrica teve a roda traseira danificada, indicando que o impacto ocorreu na parte de trás.

Até o momento, o veículo responsável pelo atropelamento não foi identificado. O caso deverá ser investigado.

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