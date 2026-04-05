Colisão entre dois carros é registrada na Washington Luís

Crédito: SCA

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira (3), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 229, no sentido interior–capital, nas proximidades da alça de acesso à Avenida Getúlio Vargas.



De acordo com informações apuradas no local, a condutora de um Chevrolet Prisma trafegava pela rodovia quando o veículo apresentou falhas mecânicas. Diante da situação, ela conseguiu parar no acostamento.



Ainda segundo relato, a motorista estava acompanhada de outras pessoas e acionou um conhecido para pedir ajuda. Durante a ligação, foi orientada a deixar o veículo e aguardar em local seguro. Todos os ocupantes então saíram do carro e permaneceram às margens da rodovia, em área de gramado.



Minutos depois, uma motorista que conduzia um Hyundai HB20, que seguia no mesmo sentido, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabou colidindo na traseira do Prisma.



Com o impacto, o Prisma rodou e teve o eixo traseiro entortado, sendo arremessado à frente. Já o HB20 também perdeu o controle, rodou na pista e ambos os veículos pararam no canteiro lateral da rodovia.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local para realizar a sinalização e garantir a segurança do tráfego.



Apesar da gravidade da colisão, ninguém ficou ferido. A iniciativa dos ocupantes do Prisma de deixarem o veículo e aguardarem em local seguro foi fundamental para evitar vítimas. A condutora do HB20 também não se feriu.

Leia Também