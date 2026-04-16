Adolescente é detido com drogas dentro de escola no Jardim Hikare

Um adolescente de 15 anos foi detido na tarde desta quinta-feira (16) após ser flagrado com entorpecentes dentro de uma escola no bairro Jardim Hikare, em São Carlos.

De acordo com informações de funcionários da unidade escolar, a suspeita surgiu após movimentações consideradas estranhas no banheiro da instituição. Ao verificarem a situação, os colaboradores encontraram o menor exibindo drogas para outros dois adolescentes.

Com o jovem, foram localizadas duas porções de maconha e um recipiente contendo haxixe. Diante dos fatos, ele foi contido pelos próprios funcionários e encaminhado à diretoria da escola.

A Polícia Militar foi acionada e, após a chegada da equipe, o adolescente foi conduzido, acompanhado de seu responsável, até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada.

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