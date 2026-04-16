Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Paulistano

Uma colisão entre moto e carro foi registrada na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Jardim Paulistano.
De acordo com informações, o motociclista, de 36 anos, seguia pela rua Iwagiro Toyama, que é preferencial, enquanto um carro trafegava pela rua Carlos Del Nero. A condutora do veículo teria avançado o sinal de parada obrigatória, causando o acidente.
Sem conseguir evitar a colisão, o motociclista atingiu a lateral do carro e caiu ao solo. Com o impacto, ele sofreu fratura nos dedos da mão.
A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.