Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Paulistano

16 Abr 2026 - 18h29Por Da redação
Crédito: SCA

Uma colisão entre moto e carro foi registrada na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Jardim Paulistano.
De acordo com informações, o motociclista, de 36 anos, seguia pela rua Iwagiro Toyama, que é preferencial, enquanto um carro trafegava pela rua Carlos Del Nero. A condutora do veículo teria avançado o sinal de parada obrigatória, causando o acidente.

Sem conseguir evitar a colisão, o motociclista atingiu a lateral do carro e caiu ao solo. Com o impacto, ele sofreu fratura nos dedos da mão.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.

