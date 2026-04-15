Adolescente é apreendido por tráfico e comprador é detido no Antenor Garcia

Na noite de terça-feira (14), uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela Rua Nossa Senhora da Rosa Mística, no bairro Antenor Garcia, quando flagrou uma negociação de drogas em via pública.

Segundo o registro, os policiais visualizaram um menor de idade sentado na calçada com uma sacola preta, onde estaria contando entorpecentes. Ao lado dele, um homem maior de idade foi abordado no momento em que comprava cocaína.

Diante da situação, foi dada voz de apreensão ao menor e de prisão ao maior, sendo ambos conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi elaborado o registro de ato infracional de tráfico de drogas.

Durante a ação, foram apreendidos 6 pinos de cocaína (15 gramas), 60 porções de maconha (105 gramas), 48 pedras de crack (20 gramas), 13 porções de skank (18 gramas) e 9 porções de dry (12 gramas), além de R$ 230,00 em dinheiro.

Após os procedimentos legais, ambos foram liberados.

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