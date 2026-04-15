Suposto roubo de celular termina com jovem investigado por denunciação caluniosa

Crédito: SCA

Um homem de 40 anos e um jovem de 18 anos passaram a ser investigados após um caso inicialmente registrado como roubo de celular apresentar contradições durante o registro policial, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de roubo de celular ocorrida na Rua Professora Alice Josephina D'Anna Juliana, na região da Vila Pureza. A suposta vítima, de 18 anos, relatou que teve o aparelho subtraído por um indivíduo que teria utilizado uma faca para ameaçá-lo.

O jovem informou ainda que sabia onde o suspeito poderia ser encontrado, indicando um ponto conhecido pelo tráfico de drogas na Rua Conselheiro Soares Brandão, no Jardim Paraíso. Os policiais foram até o local indicado e abordaram um homem de 40 anos, que estava com um celular.

O aparelho foi apresentado ao jovem, que o reconheceu como sendo de sua propriedade. Segundo os policiais, o celular estava restaurado aos padrões de fábrica. A família do jovem apresentou a caixa do aparelho, e a numeração do modelo foi compatível com a do telefone encontrado.

Durante a ocorrência, o jovem relatou que esteve no local durante a madrugada com a intenção de adquirir um cigarro artesanal e também declarou ser usuário de drogas. Já o homem abordado afirmou ter adquirido o celular pelo valor de R$ 70, alegando que o próprio jovem teria vendido o aparelho para conseguir dinheiro para comprar drogas.

Após ouvir separadamente os envolvidos, a autoridade policial constatou contradições nos relatos apresentados. Diante disso, ambos passaram à condição de investigados — o homem de 40 anos por roubo, e o jovem de 18 anos por denunciação caluniosa.

Os dois foram ouvidos e liberados. O aparelho celular foi apreendido e encaminhado para a delegacia responsável pela área, onde o caso seguirá sob investigação.

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