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quarta, 15 de abril de 2026
Segurança

Motorista fica ferido após colidir na traseira de ônibus no Jardim Munique

15 Abr 2026 - 12h16Por Jessica Carvalho R.
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Motorista fica ferido após colidir na traseira de ônibus no Jardim Munique - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão traseira envolvendo um carro e um ônibus foi registrada no final da manhã desta quarta-feira (15), no bairro Jardim Munique, pela rua Oswaldo Denari.

De acordo com informações, o veículo, um Fiat Strada, acabou colidindo na traseira de um ônibus que estava parado no local, aguardando um passageiro sair de uma residência para embarque.

O condutor do carro, um homem de 34 anos, relatou que se distraiu ao pegar um salgado no banco do passageiro, momento em que perdeu a atenção na via e atingiu o coletivo. Com o impacto, a parte frontal da Fiat Strada ficou presa sob a traseira do ônibus, chegando a ficar enganchada.

A vítima sofreu trauma na cabeça e queixava-se de dores nas costas. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

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