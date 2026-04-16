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quinta, 16 de abril de 2026
Pegou Fogo

Bitrem com 74 toneladas de açúcar pega fogo e interdita a SP-310 em Ibaté

Incêndio de grandes proporções causou congestionamento na Washington Luís; motorista escapou sem ferimentos

15 Abr 2026 - 23h06Por Flávio Fernandes
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Bitrem com 74 toneladas de açúcar pega fogo e interdita a SP-310 em Ibaté - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um caminhão bitrem carregado com 74 toneladas de açúcar pegou fogo na noite desta quarta-feira (15), no km 251 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté.

Segundo informações apuradas, o caminhoneiro seguia no sentido interior-capital quando ouviu um barulho no veículo e decidiu parar no acostamento, para verificar a situação. Ao descer, percebeu que o caminhão já apresentava chamas, que rapidamente se espalharam pela cabine e atingiram a parte da dianteira de carga. 

O motorista conseguiu sair a tempo e não sofreu ferimentos diretos provocados pelo incêndio, mas passou mal devido ao susto e foi socorrido por equipes da concessionária EcoNoroeste. O fogo tomou grandes proporções e provocou a interdição total da rodovia no trecho, gerando congestionamento a partir do km 251, no sentido Araraquara.

O tráfego só foi parcialmente liberado após o controle das chamas, com a liberação da faixa da esquerda. A Defesa Civil de Ibaté foi a primeira a chegar ao local e atuou no combate inicial ao incêndio, conseguindo conter o avanço das chamas.

O Corpo de Bombeiros de São Carlos também prestou apoio na ocorrência e a Polícia Militar Rodoviária, esteve no local. A área foi preservada, para o trabalho da perícia.

As causas do incêndio serão investigadas, pela Polícia Civil. 

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