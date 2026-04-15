(16) 99963-6036
quarta, 15 de abril de 2026
Região

Prefeitura de Ibaté entrega kits de uniforme escolar para alunos da rede municipal

15 Abr 2026 - 15h47Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Prefeitura de Ibaté entrega kits de uniforme escolar para alunos da rede municipal - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté iniciou, nesta quarta-feira, dia 15 de abril, a entrega dos uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino. A ação reforça o compromisso da administração com a educação e o bem-estar das crianças do município.

O kit de uniforme entregue é de qualidade, completo e foi pensado para atender as necessidades dos estudantes ao longo do ano. Cada aluno recebeu uma mochila, um par de tênis, duas camisetas, um shorts para menino, uma saia shorts para menina, uma calça de moletom e uma blusa de frio.
O investimento da Prefeitura na aquisição dos uniformes representa um importante apoio às famílias, contribuindo para a economia doméstica e garantindo que todos os alunos estejam adequadamente vestidos para as atividades escolares.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância da iniciativa para a população.
“Estamos trabalhando com responsabilidade para oferecer o melhor às nossas crianças. A entrega dos uniformes garante mais igualdade entre os alunos, além de ajudar diretamente as famílias. Educação sempre será uma das nossas prioridades”, afirmou.
Outro ponto de destaque é a segurança, já que o uso do uniforme facilita a identificação das crianças, tanto no ambiente escolar quanto nas ruas, oferecendo mais tranquilidade para os pais e toda a comunidade.

A secretária municipal de Educação, Rosângela Oliveira (Nova), também ressaltou o impacto positivo da ação.
“Esse é um investimento que vai além do material. Estamos cuidando do conforto, da segurança e da autoestima dos nossos alunos. Quando a criança se sente bem, ela aprende melhor e se desenvolve com mais confiança”, destacou.
A iniciativa reforça a valorização da educação pública no município e demonstra o cuidado da gestão com os estudantes da rede municipal, promovendo igualdade, conforto e segurança no dia a dia escolar.

Leia Também

Três morrem em confronto com o BAEP após furto de caminhonete na região
Ribeirão Preto10h02 - 15 Abr 2026

Três morrem em confronto com o BAEP após furto de caminhonete na região

Serralheiro que morreu após ser atropelado por moto na SP-255 é identificado
Triste16h28 - 14 Abr 2026

Serralheiro que morreu após ser atropelado por moto na SP-255 é identificado

Eixo SP lança vigas de novo viaduto na SP-304 e realiza interdições rápidas em Piracicaba
Região15h15 - 14 Abr 2026

Eixo SP lança vigas de novo viaduto na SP-304 e realiza interdições rápidas em Piracicaba

Inscrições para Corrida de 1&ordm; de Maio em Ibaté terminam nesta sexta-feira 
Região15h07 - 14 Abr 2026

Inscrições para Corrida de 1º de Maio em Ibaté terminam nesta sexta-feira 

Colisão seguida de capotamento deixa vítima fatal na SP-310
Região06h18 - 14 Abr 2026

Colisão seguida de capotamento deixa vítima fatal na SP-310

Últimas Notícias