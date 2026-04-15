Prefeitura de Ibaté entrega kits de uniforme escolar para alunos da rede municipal

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A Prefeitura Municipal de Ibaté iniciou, nesta quarta-feira, dia 15 de abril, a entrega dos uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino. A ação reforça o compromisso da administração com a educação e o bem-estar das crianças do município.

O kit de uniforme entregue é de qualidade, completo e foi pensado para atender as necessidades dos estudantes ao longo do ano. Cada aluno recebeu uma mochila, um par de tênis, duas camisetas, um shorts para menino, uma saia shorts para menina, uma calça de moletom e uma blusa de frio.

O investimento da Prefeitura na aquisição dos uniformes representa um importante apoio às famílias, contribuindo para a economia doméstica e garantindo que todos os alunos estejam adequadamente vestidos para as atividades escolares.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância da iniciativa para a população.

“Estamos trabalhando com responsabilidade para oferecer o melhor às nossas crianças. A entrega dos uniformes garante mais igualdade entre os alunos, além de ajudar diretamente as famílias. Educação sempre será uma das nossas prioridades”, afirmou.

Outro ponto de destaque é a segurança, já que o uso do uniforme facilita a identificação das crianças, tanto no ambiente escolar quanto nas ruas, oferecendo mais tranquilidade para os pais e toda a comunidade.

A secretária municipal de Educação, Rosângela Oliveira (Nova), também ressaltou o impacto positivo da ação.

“Esse é um investimento que vai além do material. Estamos cuidando do conforto, da segurança e da autoestima dos nossos alunos. Quando a criança se sente bem, ela aprende melhor e se desenvolve com mais confiança”, destacou.

A iniciativa reforça a valorização da educação pública no município e demonstra o cuidado da gestão com os estudantes da rede municipal, promovendo igualdade, conforto e segurança no dia a dia escolar.

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