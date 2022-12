Identificadas vítimas de tragédia causada pela chuva em Araraquara

Gabriela Santos Leite (10 anos) e ainda desaparecida

O carro em que as vítimas estavam foi "engolido" por uma cratera que se abriu na avenida 36. O corpo de Maria Helena Leite Ferreira foi encontrado, boiando em uma represa da fazenda Salto Grande, uma distância de aproximadamente 2 quilômetros do carro. Já a cerca de 500 metros do veículo, o águia da Polícia Militar localizou o corpo de Paulo Afonso Ferreira Luiz.