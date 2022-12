Corpo de Bombeiros de Araraquara encontra carro que foi engolido por cratera; há corpos no interior

SIGA O SCA NO

O Corpos de Bombeiros de Araraquara confirmou na manhã desta quinta-feira (29) que encontrou um veículo HB20 que teria sido engolido por uma cratera que se abriu em um trecho da avenida 36. Ainda segundo a corporação, há corpos no interior. Duas pessoas ainda estariam desaparecidas.

A a família teria ido buscar três crianças no shopping e na volta ocorreu a tragédia.

Segundo informações, um motociclista trafegava pelo local no momento em que a ponte que havia na via começou a ceder. Ele teria caído ao chão, enquanto um veículo que vinha logo atrás, teria caído no rio.

Testemunhas disseram que uma mulher, que estaria no carro, gritava por socorro antes de cair no rio com o veículo.

