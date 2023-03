Polícia procura homem que matou colega de trabalho usando retroescavadeira

SIGA O SCA NO

Milton César Magalhães está sendo procurado - Crédito: reprodução

Forças policiais de São Carlos tentam a todo custo localizar e prender o operador de máquinas, Milton César Magalhães, de 44 anos, apontado como o assassino de Iebil Garcia Silva, de 41 anos. O crime chocou São Carlos.

Os envolvidos eram colegas de trabalho no SAAE. Milton usou uma retroescavadeira para matar Iebil na manhã desta quarta-feira (22), no Jardim São Paulo. Em seguida abandonou a máquina em uma avenida no Azulville e se evadiu.

Segundo a direção do SAAE, em 2014 foi registrada uma briga entre os dois no estacionamento externo da autarquia. Na ocasião foi aberta uma sindicância interna e os dois foram punidos com 30 dias de suspensão.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Milton pode ligar para os telefones 190 ou 153.

SAAE LAMENTA O OCORRIDO

Em nota, o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de São Carlos informou que lamenta profundamente o ocorrido hoje envolvendo servidores da autarquia, presta sua solidariedade e está dando todo o apoio à família da vítima e está colaborando com as investigações.

