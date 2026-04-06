Carreta pega fogo na Washington Luís e causa interdição parcial da pista

Crédito: Artesp

Um incêndio em veículo foi registrado na manhã desta segunda-feira (6) no km 203 da Rodovia Washington Luís (SP-310), no município de Itirapina. A ocorrência envolveu uma carreta modelo Scania R-620 e provocou interdição parcial da pista no sentido sul.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, responsável pelo trecho, o motorista relatou que trafegava normalmente quando ouviu barulhos vindos do veículo. Ao parar no acostamento para verificar, identificou um princípio de incêndio e deixou a carreta, afastando-se em segurança até a chegada das equipes de atendimento.

A situação causou interdição parcial do acostamento e de uma faixa da rodovia por mais de 30 minutos.

As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas.

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