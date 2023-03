Funcionário do SAAE morre após ser atropelado propositalmente por colega de trabalho

Crédito: Maycon Maximino



Iebel morreu antes da chegada do socorro. Foto: Maycon Maximino

Um funcionário do SAAE de 41 anos morreu na manhã desta quarta-feira (22) após ser atropelado propositalmente por um colega de trabalho que conduzia uma retroescavadeira. O fato ocorreu na rua George Ptak, no Jardim São Paulo.

Segundo informações obtidas pelo SCA, a vítima e o acusado vinham se "estranhando" ultimamente e na manhã de hoje, o autor esperou a chegada do desafeto que conduzia uma motocicleta e jogou o trator em cima dele.

A vítima perdeu o controle da moto e acabou atingindo um veículo. O acusado passou em cima do corpo com a retroescavadeira e fugiu em seguida. A Polícia Militar e a Guarda Municipal estão a sua procura.

Equipes do SAMU estiveram no local, no entanto, Iebel Garcia Silva, morreu antes da chegada do socorro. O local passará por perícia e posteriormente o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

NOTA SAAE - O SAAE São Carlos lamenta o ocorrido na manhã desta quarta-feira (22/04) dentro de sua sede principal na Av. Getúlio Vargas, quando um funcionário passou com uma retroescavadeira por cima de outro e o matou no local. Além disso, o funcionário fugiu com a máquina. O SAAE também informa que está prestando toda a assistência à família da vítima, bem como colaborando com as investigações da polícia que já está no local.

