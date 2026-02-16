Carreta da Mamografia atende mulheres em Ibaté a partir de quarta-feira (18)

Carreta da Mamografia - Crédito: divulgação

As moradoras de Ibaté terão acesso gratuito ao exame de mamografia entre os dias 18 e 28 de fevereiro, com a chegada da Carreta da Mamografia, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O atendimento será realizado na Rua Floriano Peixoto, nº 801, no Centro de Referência em Saúde da Mulher, na região central do município. No dia 18 de fevereiro, o início das atividades está previsto para as 13h. Nos demais dias, o funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados.

Quem pode fazer o exame

O programa Mulheres de Peito passou a seguir novas normas de rastreamento:

Mulheres de 50 a 74 anos podem realizar o exame apenas com apresentação do RG e cartão SUS.

Mulheres de 35 a 49 anos e acima de 74 anos precisam apresentar pedido médico.

O atendimento é destinado a mulheres com mais de 35 anos que não tenham realizado mamografia nos últimos 12 meses.

Antes da atualização, o atendimento sem solicitação médica era permitido até os 69 anos. Agora, o acesso foi ampliado até os 74 anos sem necessidade de pedido médico.

Distribuição de senhas

São disponibilizadas até 50 senhas por dia de segunda a sexta-feira e 25 senhas aos sábados, por demanda espontânea e ordem de chegada.

Caso seja identificada alguma alteração no exame, a paciente é encaminhada para um serviço de referência do SUS para exames complementares ou início de tratamento.

