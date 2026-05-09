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sábado, 09 de maio de 2026
Turismo

Cidade do interior paulista vira refúgio perfeito para curtir o frio sem gastar muito

Com paisagens serranas, cafés especiais e turismo rural, destino se consolida como opção para quem busca tranquilidade no inverno

09 Mai 2026 - 10h07Por Júlia Mozart
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Pinhalzinho no interior de SP - Crédito: reprodução Pinhalzinho no interior de SP - Crédito: reprodução

Com clima ameno, paisagens cercadas por montanhas e uma gastronomia cada vez mais valorizada, a cidade de Pinhalzinho vem se consolidando como um dos destinos procurados por turistas que desejam aproveitar o inverno no interior paulista. Localizada na região do Circuito Entre Serras e Águas, o município ganha destaque principalmente nos meses mais frios do ano, quando visitantes buscam experiências ligadas ao turismo rural, cafés especiais, cervejas artesanais e roteiros gastronômicos.

O charme típico de cidade pequena, aliado ao clima serrano, tem impulsionado o turismo local. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Pinhalzinho e por guias turísticos da região, o município reúne atrações voltadas ao descanso, contato com a natureza e experiências gastronômicas diferenciadas.

Entre os destaques estão cafeterias, restaurantes com culinária italiana, cervejarias artesanais, produção de frutas exóticas e espaços voltados ao turismo rural. O município também integra a Rota Gastronômica “Entre Serras e Águas”, iniciativa que fortalece os empreendimentos locais e incentiva o turismo regional.

Durante o inverno, eventos culturais ajudam a movimentar ainda mais a economia da cidade. O Festival de Inverno de Pinhalzinho, por exemplo, reúne shows musicais, feira de artesanato, praça de alimentação e atrações culturais, atraindo visitantes de várias cidades paulistas. A edição de 2025 contou com programação especial ao longo de vários dias de julho.

Além da gastronomia, Pinhalzinho também aposta em atividades ligadas ao ecoturismo e ao turismo de experiência. Trilhas, rotas ciclísticas e propriedades rurais abertas à visitação fazem parte do roteiro turístico da cidade. A região ainda oferece paisagens com morros, áreas verdes, rios e clima típico de serra, cenário que agrada principalmente casais e famílias em busca de tranquilidade durante o inverno.

Outro diferencial do município é a valorização dos produtos artesanais e da produção local. Cafés especiais, doces caseiros, cogumelos, frutas exóticas e bebidas artesanais vêm ganhando espaço entre os visitantes, fortalecendo a identidade turística da cidade.

Com a chegada das temperaturas mais baixas, a expectativa do setor turístico é de aumento no fluxo de visitantes nas próximas semanas, especialmente aos finais de semana e feriados de inverno. A combinação entre clima agradável, gastronomia e natureza faz de Pinhalzinho uma alternativa para quem deseja aproveitar o frio sem sair do estado de São Paulo.

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