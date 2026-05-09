Mesmo com efeito suspensivo, Anvisa recomenda não usar produtos da Ypê

Detergentes IPÊ - Crédito: divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que continua analisando os riscos sanitários envolvendo produtos da marca Ypê fabricados pela empresa Química Amparo, após identificar falhas consideradas graves no processo de produção da unidade localizada em Amparo, no interior paulista.

Apesar de a empresa ter apresentado recurso administrativo, o que suspendeu temporariamente os efeitos da medida cautelar, a Anvisa reforçou a recomendação para que consumidores evitem utilizar os produtos afetados até a conclusão do julgamento, previsto para os próximos dias pela Diretoria Colegiada do órgão.

A decisão da agência envolve detergentes lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetantes da marca. Segundo a resolução publicada nesta semana, a suspensão atinge todos os produtos com lotes terminados em número 1.

A investigação foi conduzida em conjunto com órgãos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Amparo. Durante a inspeção na fábrica, os técnicos encontraram irregularidades em etapas consideradas essenciais da produção, como falhas nos sistemas de controle de qualidade, garantia sanitária e monitoramento dos processos industriais.

De acordo com a Anvisa, os problemas identificados podem comprometer as Boas Práticas de Fabricação e gerar risco de contaminação microbiológica nos produtos, com possibilidade da presença de microrganismos prejudiciais à saúde.

Mesmo com a suspensão temporária da medida, a agência recomenda que consumidores verifiquem os lotes dos produtos adquiridos e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para orientações sobre troca, devolução ou ressarcimento.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e acendeu um alerta entre consumidores em todo o país, principalmente por envolver itens de limpeza amplamente utilizados no dia a dia das famílias brasileiras.

Leia Também