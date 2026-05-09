(16) 99963-6036
sábado, 09 de maio de 2026
Geral

Mesmo com efeito suspensivo, Anvisa recomenda não usar produtos da Ypê

09 Mai 2026 - 09h28Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Detergentes IPÊ - Crédito: divulgação Detergentes IPÊ - Crédito: divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que continua analisando os riscos sanitários envolvendo produtos da marca Ypê fabricados pela empresa Química Amparo, após identificar falhas consideradas graves no processo de produção da unidade localizada em Amparo, no interior paulista.

Apesar de a empresa ter apresentado recurso administrativo, o que suspendeu temporariamente os efeitos da medida cautelar, a Anvisa reforçou a recomendação para que consumidores evitem utilizar os produtos afetados até a conclusão do julgamento, previsto para os próximos dias pela Diretoria Colegiada do órgão.

A decisão da agência envolve detergentes lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetantes da marca. Segundo a resolução publicada nesta semana, a suspensão atinge todos os produtos com lotes terminados em número 1.

A investigação foi conduzida em conjunto com órgãos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Amparo. Durante a inspeção na fábrica, os técnicos encontraram irregularidades em etapas consideradas essenciais da produção, como falhas nos sistemas de controle de qualidade, garantia sanitária e monitoramento dos processos industriais.

De acordo com a Anvisa, os problemas identificados podem comprometer as Boas Práticas de Fabricação e gerar risco de contaminação microbiológica nos produtos, com possibilidade da presença de microrganismos prejudiciais à saúde.

Mesmo com a suspensão temporária da medida, a agência recomenda que consumidores verifiquem os lotes dos produtos adquiridos e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para orientações sobre troca, devolução ou ressarcimento.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e acendeu um alerta entre consumidores em todo o país, principalmente por envolver itens de limpeza amplamente utilizados no dia a dia das famílias brasileiras.

Leia Também

Dia retoma inaugurações no Brasil com abertura de nova loja no interior de SP
Geral08h55 - 08 Mai 2026

Dia retoma inaugurações no Brasil com abertura de nova loja no interior de SP

Média de preços sobe abaixo da inflação geral, diz FecomercioSP
Dia das Mães 07h14 - 08 Mai 2026

Média de preços sobe abaixo da inflação geral, diz FecomercioSP

Mantida previsão de chegada de massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas em SP
Previsão do tempo07h59 - 07 Mai 2026

Mantida previsão de chegada de massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas em SP

Anvisa aponta risco de contaminação e manda recolher produtos da Ypê
Geral07h52 - 07 Mai 2026

Anvisa aponta risco de contaminação e manda recolher produtos da Ypê

Covabra reforça cultura de segurança no trabalho com campanha durante o mês de maio
Geral09h17 - 05 Mai 2026

Covabra reforça cultura de segurança no trabalho com campanha durante o mês de maio

Últimas Notícias