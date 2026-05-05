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terça, 05 de maio de 2026
São Carlos

Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de Cuidados com Orquídeas

05 Mai 2026 - 17h08Por Da redação
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Orquídeas - Crédito: divulgaçãoOrquídeas - Crédito: divulgação

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (08/05) para o curso gratuito de Cuidados com Orquídeas.
As inscrições devem ser realizadas na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, localizada na Avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro, das 8h às 17h. Para participar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Os interessados devem ter, no mínimo, 18 anos.

O curso será realizado nos dias 14 e 15 de maio, das 8h às 17h, no SENAR, situado na Rua Jesuíno de Arruda, nº 2.431, no Centro, com carga horária total de 16 horas.

A iniciativa tem como objetivo capacitar os participantes no cultivo de orquídeas, segmento em expansão no mercado de plantas ornamentais. Durante a formação, serão abordados conteúdos como classificação, morfologia, formas de crescimento, fatores ambientais, técnicas de plantio, nutrição, controle de pragas e doenças, além de tratos culturais e preparo para comercialização.

O curso também enfatiza a adoção de práticas sustentáveis, com orientações sobre proteção ambiental, prevenção de acidentes e uso responsável dos recursos naturais, contribuindo para uma produção mais segura e alinhada à legislação vigente.

Além da qualificação técnica, a formação representa uma oportunidade de geração de renda e incentivo ao empreendedorismo local, fortalecendo a cadeia produtiva e a comercialização regional de plantas ornamentais.

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