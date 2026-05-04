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segunda, 04 de maio de 2026
Segurança

Ex-vereador acusado de estuprar a própria filha tem prisão preventiva decretada

Suspeito deverá ser levado para o presídio de Serra Azul, que recebe presos envolvidos em crimes de natureza sexual.

04 Mai 2026 - 09h29Por Da redação
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Acusado chegando ao Plantão Policial - Crédito: divulgaçãoAcusado chegando ao Plantão Policial - Crédito: divulgação

A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-vereador do município de Matão, de 40 aos, acusado de estuprar a própria filha, uma criança de 10 anos. A decisão foi tomada durante audiência de custódia, e o investigado será encaminhado ao presídio de Serra Azul, na região de Ribeirão Preto, unidade que recebe presos envolvidos em crimes de natureza sexual.

O suspeito havia sido preso em flagrante na manhã do último sábado (2), em uma residência no bairro Parque Primavera, em São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem até o plantão policial.

Durante a abordagem, ele teria apresentado resistência, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo, já que demonstrava comportamento alterado. Em razão de hematomas, o suspeito foi encaminhado à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico antes de ser levado à delegacia.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e resistência. A vítima foi levada à unidade policial acompanhada de familiares e uma testemunha. Por determinação do Conselho Tutelar, a criança foi encaminhada aos cuidados do avô materno, residente em outra cidade da região. O órgão informou ainda que irá acompanhar o caso e adotar as medidas de proteção necessárias.

Durante a ocorrência, também surgiram indícios de que o imóvel apresentava condições insalubres, além de possível situação de maus-tratos a animais. A perícia técnica foi acionada, assim como o setor de zoonoses, que recolheu um cachorro e um gato para avaliação.

Um telefone celular do investigado foi apreendido e poderá auxiliar nas investigações, que seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.

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